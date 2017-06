Buurt sceptisch over aanpassingen Zuidelijke rondweg Breda

Tijdens de informatie-avond blijkt dat veel buurtbewoners bang zijn dat het wandelpaadje Het Leij'ke zal verdwijnen. Deze ecologische route loopt namelijk precies om het stuk autoweg dat de gemeente wil aanpakken. "Het gaat ten koste van ons woongenot en we hebben al niet zoveel groen in de wijk", vindt Thijs Nix vooraf.

Vier auto's per minuut

Ook over de effectiviteit van de nieuwe straatinrichting bestaan twijfels. Het nieuwe ontwerp moet de komende 10 jaar ruimte bieden aan 3000 extra voertuigen per etmaal. "Dat gaat dus om vier auto's per minuut, waar hebben we het dan over?", rekent bewoner Etienne Wolfis uit.