Bureau Brabant op zoek naar insluiper en zakkenroller in Breda

Bredase tiener heeft stroom­stoot­wa­pen en ploertendoder in auto

11:30 BREDA - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in een auto twee wapens aangetroffen, een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp en een ploertendoder. Een oplettende passant had de politie gebeld omdat ze het had zien en horen ‘knetteren’.