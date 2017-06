Buitenbowl geopend bij Pier15 in Breda

De buitenbowl is er door de gemeente Breda geplaatst, op een plek waar skaters sowieso al graag komen. ,,Hij staat er nu anderhalve week en je merkt dat ie populair is. We hebben al skaters gehad uit Amsterdam en Rotterdam die hier toch even een kijkje zijn komen nemen”, zag bedrijfsleider Rinse Staal van Pier15. De buitenbowl is speciaal voor deze plek gemaakt door het bedrijf NineYards. ,,Zij bouwen dit soort parken door heel Europa en zijn altijd uniek. Je kunt hier prima achtjes rijden en snelheid behouden. Dat zit ‘m dus echt in details.” De komst van de buitenbowl is snel gegaan, in de winter werden de plannen kenbaar gemaakt. De buitenbowl is onderdeel van de Visie Sport & Bewegen 2017-2030 van de gemeente Breda.