Bredase motie: 'Zet deuren van het Kasteel vaker open'

BREDA - Het Kasteel van Breda zou onderdeel moeten worden van de historische wandeling door de stad en vaker open moeten voor het publiek. Het stadsbestuur gaat Defensie hierover benaderen. Maar de veiligheid is wel een hobbel.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad nam donderdagavond bij de behandeling van de voorjaarsnota een motie aan voor meer toegankelijkeid van het Kasteel. Het onderkomen van de cadetten van de KMA (onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie, NLDA) is een historische parel, maar nog te veel onzichtbaar.

Cees van der Horst (BOB), indiener van de motie zegt desgevraagd: ,,Het is een heel belangrijk stuk geschiedenis van de stad. Dan is het toch eigenlijk gek dat we daar geen gebruik van maken. Iedereen kent het Paard van Troje, wij hebben het Turfschip, Spanjaardsgat, het Kasteel. Laat dat verhaal zien. Zet het Kasteel bijvoorbeeld ieder eerste weekend van de maand open, begin daar mee. Het is ook niet zo dat er nou atoomwapens liggen opgeslagen.''

Wandeling

Het beeldbepalende, 12e-eeuwse Kasteel is bakermat van de Nassau’s. Komend van het onlangs bekroonde Breda Centraal, lopend door de Willemstraat, langs het Nassaumonument en door kasteelpark Valkenberg, hoort het Kasteel in deze historische wandeling, aldus de motie. Het was met de komst van de officiersopleiding (1826) dat het Kasteel als militair terrein uit het publieke zicht raakte.

Wethouder Marianne de Bie (D66): ,,Ik ben een trotse wethouder erfgoed, daar hoort het Kasteel zeker bij. Het spijt mij ook dat het Kasteel zo weinig toegankelijk is. We hebben dat ook vaker onder de aandacht gebracht. Dat doen we met liefde opnieuw. Maar wel met een winstwaarschuwing. De KMA heeft wel als opleidingsinstituut met veiligheid te maken, met gevaren in de wereld.''

Kastelendag

Woordvoerder Jurriaan Esser van Defensie wijst er net als de wethouder op dat het Kasteel met de Nassaudag, Kastelendag en Koningsdag al open is voor publiek en dat de VVV jaarlijks 6.000 mensen rondleidt. ,,Maar we zien het contact met de gemeente Breda tegemoet. Op voorhand zeg ik wel dat het een militair terrein is en daar horen veiligheidsrichtlijnen bij. Maar we hechten belang aan een goede relatie met de omgeving.''