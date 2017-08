Bredase Middellaan hoopt op einde overlast dankzij nieuw hekwerk

Volgens haar is de totstandkoming van de afsluiting een project van jaren geweest. De buurt had volgens Roks in die tijd last van een heel scala aan overlastplegers. Zo liep uitgaanspubliek over geparkeerde auto's, sliepen er zwervers op het terrein en werd er gehandeld in drugs en seks. "Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurde hier", vertelt de voorzitter van de Huurbelangencommissie.



Volgens Wijkconsulent van AlleeWonen Claudia Meurs is het de eerste keer dat de woningcorporatie in overleg met de bewoners en gemeente een stuk openbare weg afsluit. In eerste instantie wilde de gemeente de grond overdragen aan AlleeWonen. Vanwege de openbare voorzieningen op het het terrein, zoals straatverlichting en afvalcontainers, vond de woningcorporatie dat geen goed idee.