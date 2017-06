Bredase Guernica aan vergetelheid onttrokken

BREDA Tot in de jaren tachtig hing hij prominent in wat toen de filmzaal was van cultureel centrum De Beyerd: het wandtapijt 'Land uit water', van de Franse kunstenaar Henri-Georges Adam (1904-1967). Een immens werk: 10 meter lang, 2,5 meter hoog. Uitgevoerd in zwart, wit en grijs.

Adam maakte het in 1962 in opdracht van de gemeente Breda. Inspiratie haalde hij uit een boottochtje dat hij, vlak na een bezoek aan De Beyerd, maakte in de Biesbosch. Daar in zijn wiebelige schuit voer hij op een herfstige middag over woelige baren onder mistroostige wolken met tegen de achtergrond de grimmige contouren van de toen nieuwe Amercentrale.

Al in de trein terug maakte hij de eerste schetsen van het omvangrijke wandkleed dat hij met de hand liet knopen in de Franse tapijtstad Aubusson.

Toen De Beyerd in de jaren tachtig een kunsthal werd en de filmzaal werd afgestoten, werd het werk, ooit gekocht voor 25.000 gulden, op een rolletje gedraaid en in het depot van Breda's Museum gelegd.

Even dreigde het wandkleed in de vergetelheid te raken, tot in 2014 Bredanaar Laurens Siebers contact opnam met de Bredase tapijthandelaar Sjoerd van Aalst. Hij wees Van Aalst op het bestaan van het werk. 'De Guernica van Breda', zoals de twee het al snel begonnen te noemen. Verwijzend naar het beroemde schilderij van Pablo Picasso uit 1937. Ook groot. En ook uitgevoerd in zwart-wit-grijs.

Van Aalst en Siebers startten een lobby. Zij wilden het tapijt aan de vergetelheid onttrekken. Wilden dat het weer een plek kreeg in Breda. En met succes.

Onlangs heeft het Stedelijk Museum Breda het tapijt uit de mottenballen gehaald. Het bleek nagenoeg onbeschadigd, werd door de dames van het naai-atelier van de Bredase stichting Werk aan de Wijk voorzien van nieuwe, versterkte ophanglussen en is inmiddels opgehangen in de museum-etalage in de Pasbaan. Daar is het vanaf het vrijdag, op vrijwel dezelfde plek waarvoor het ooit is gemaakt, voor iedereen te zien. Overigens maar een half jaar lang. Dan moet het weg. De kans is te groot dat anders de zon en het licht het kunstwerk aantasten.