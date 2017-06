Bredase advocaat Bart Visser weer geschorst

Vanaf maandag mag Visser zich tien weken geen advocaat noemen, daartegen kan hij niet in beroep. Wel tegen de resterende negen maanden schorsing. Visser is geen ongeschreven blad. In het verleden zijn al zo'n tien tuchtrechtelijke zaken tegen hem gevoerd.

Inval

Begin januari vorig jaar wordt Visser aangehouden. Verdacht vanwege 'een aangifte in de relationele sfeer'. De inval is in het kantoor van de advocaat, in het bijzijn van deken Emilie van Empel van de Orde van Advocaten. Daarnaast is een inval in Dongen waar Visser volgens de gemeentelijke basisadministratie woont. Die woning verhuurt hij echter. De schuur staat alleen nog vol oude processtukken.

De officier van justitie schrijft daarover: ,,De dossierkasten waren niet op slot en de inhoud van de stellingkasten was voor ieder die de garage betrad zichtbaar. De garage was vrij toegankelijk vanuit de keuken en bleek ook in gebruik bij de huidige bewoners.'' Het gaat om privacygevoelige informatie, onder meer van strafzaken. Visser zegt zelf dat die er stonden 'ter vernietiging en geschoond van relevante persoonsgegevens.' Zelfs al zou dat waar zijn, schrijft de tuchtrechter, heeft Visser 'de geheimhoudingsplicht in ernstige mate geschonden'.

Prutswerk

Behalve dit incident krijgt Visser nog een klacht aan zijn broek. De raadsman reageerde herhaaldelijk niet op e-mails van een cliënt. Hij leverde prutswerk door een zeer algemeen appèlschrift te schrijven, dat totaal niet inging op de inhoud van de zaak. En hij stuurde processtukken niet naar het gerechtshof, waardoor de alimentatiezaak van zijn cliënt bijna klapte. Dat was uiteindelijk zo erg dat zijn cliënt zelf naar het gerechtshof belde om de boel geregeld te krijgen.

Van Empel kan niet inhoudelijk ingaan op de twee nieuwe zaken, omdat Visser nog in beroep kan tegen de schorsing. ,,Maar uit het feit dat ik een klacht heb ingediend kun je afleiden dat ik dit ernstig verwijtbaar vind. Visser zoekt de grenzen van de regels op.'' Op dit moment lopen geen andere onderzoeken tegen Visser, zegt ze.