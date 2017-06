Bredanaars helpen Bredanaars: 'Ik was een zielsgelukkige kluizenaar'

Zeker, de woonkamer van Janus Wilthagen (56) oogt schoon en gezellig. En ook de vloer lijkt op het eerste oog in goede staat. Toch is een nieuwe parketvloer (totale kosten: zo'n 400 euro) Wilthagens vurigste wens. Want Wilthagen stipt moeiteloos de beschadigingen in de bestaande vloer aan, voor wie beter wil kijken.

Longziekte

Vijf jaar geleden werd Wilthagen arbeidsongeschikt verklaard; de longziekte COPD werd bij hem vastgesteld. ,,Daarom maak ik hier dagelijks schoon. In de gleuven en in de beschadigingen aan de vloer blijft echter stof zitten.'' Daar heeft hij last van. ,,Het liefste zou ik alle drempels in het huis verwijderen en er één vloer goed inleggen."

Wilthuizen voelt zich hier sowieso allesbehalve prettig. Er is volgens hem veel geluidsoverlast in het complex. ,,Hier vind ik geen rust. Ik word al angstig als ik de sleutel in het sleutelgat steek", klinkt het somber.

Quote Ik ga naar buiten om het huis maar uit te zijn. Janus Wilthagen Hij gaat iedere avond om tien uur naar bed, maar wordt steevast om half drie 's nachts wakker, tot zijn diepgaande frustratie. ,,Dan ga ik schoonmaken en kijk wat tv-programma's van de avond ervoor terug. En ik ga naar buiten, om het huis maar uit te zijn."

Wilthagen houdt wekelijks zo'n 50 á 60 euro over. Daarmee onderhoudt hij zijn hond Diesel en zijn twee vogeltjes. Met Diesel loopt hij lange rondes om het huis te ontvluchten en om zijn conditie op peil te houden. ,,Van het Edisonplein naar de Waterdonken en terug. Daar doe ik vier uur over."

Of hij gaat naar het Valkenbergpark, maar daar zit ook een nadeel aan: ,,Daar zijn mensen. Ik ben er nu eenmaal geen liefhebber van, ze moeten altijd wat van je. Het liefst bevind ik mij alleen tussen de dieren."

Als jonge jongen vertoefde hij hele dagen tussen de paarden, op een weide bij Tuinzigt. De gemeente kreeg het gebied echter op het oog om een politiebureau te bouwen; de paarden moesten verkocht. ,,Ik was een zielsgelukkige kluizenaar. Ik heb dat nooit kunnen verwerken." Wilthagen hervindt dat geluk nergens meer.

Schimmel

Hij volgde geen scholing, bleef bij zijn vader wonen en werkte jarenlang als stratenmaker. Tot 1 januari 2015 woont hij bij zijn dan 84-jarige vader, daarna dwingt de nieuwe Participatiewet hem een eigen ruimte te zoeken. Voor het eerst in zijn leven heeft hij een eigen huishouden.

De keuken van Wilthagen ziet er stukken slechter uit dan de woonkamer, voor zijn slaapkamer geneert hij zich. Op de vloer ligt loszittend zeil op beton. Eén muur is beschilderd, de overige muren zitten vol schimmel.

,,Ik zou echt willen investeren, het echt willen verbeteren. Maar eten voor mij en mijn dieren gaat nu eenmaal voor."