Bredanaar Ali Tsouli stapt op bij Denk

BREDA - Ali Tsouli (52), oprichter in 2015 van Denk Breda en prominent lid van de partij, zegt zijn lidmaatschap op en stapt op bij Denk. Zo heeft hij zojuist laten weten. Tsouli uitte onlangs zware kritiek richting het partijbestuur van Denk en verweet de leiding on-democratisch en weinig transparant handelen.

Tsouli was voordat hij de afdeling van Denk opzette actief voor D66 in Breda. Hij stond tiende op de kandidatenlijst voor Denk bij de Tweede Kamerverkiezingen begin dit jaar. Maar juist na die verkiezingen, waarbij Denk drie Kamerzetels veroverde, ging het volgens hem snel bergafwaarts met de openheid van de partij.

In een vorige week verstuurde brief richting het hoofdbestuur in Rotterdam moest met name partijvoorzitter en Kamerlid Selçuk Öztürk het ontgelden. De combinatie van functies, het niet uitschrijven van een algemene ledenvergadering, het slechte contact tussen de partijleiding met de leden, hebben Tsouli doen besluiten afstand te nemen van de partij.

Het hoofdbestuur heeft overigens naar deze krant toe nooit gereageerd op de verwijten van zijn kant, wel liet de leiding in de Volkskrant onlangs weten dat 'kritiek uit de achterban goed is'.

Aftrap

Tsouli, die nauw betrokken was bij de aftrap van de landelijke campagne van Denk in Breda voor de Kamerverkiezingen, stelt in een verklaring dat de opzet voor een nieuw politiek geluid in de Tweede Kamer is geslaagd. ,,Met Denk heeft de Kamer er een partij bij van Nederlanders met een migranten en islamitische achtergrond. Wat dat betreft is mijn taak volbracht.''

Hij voegt eraan toe dat hij benaderd is door leden om de nieuwe landelijke partijvoorzitter te worden. ,,Maar ik ambieer dat niet en wil die kar ook niet trekken.'' Hij roept de leden op de drie Kamerleden van Denk kritisch te volgen om tot een meer democratische en rechtvaardige partij te komen.

Tot de leden zegt hij: ,,Zij moeten niet achterover blijven leunen en denken dat alles goed komt.'' ... ,,Sta op en zorg ten eerste dat er straks bij de algemene ledenvergadering een nieuw en fris onafhankelijk bestuur komt met een nieuwe frisse onafhankelijke partijvoorzitter.''

Toekomst