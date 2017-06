Breda zet beveiligers in op Hazeldonk

Breda zet vier BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren) in om de bouw van de truckparking, die na jaren van discussie eindelijk is begonnen, in goede banen te leiden. De BOA's gaan de chauffeurs informeren en begeleiden, houden toezicht en handhaven waar nodig. Een gemeentewoordvoerder: ,,Tijdens de bouwperiode wordt op de randweg een éénrichtingsroute ingesteld, tussen de rotonde en de opgang naar het bedrijventerrein. Hiermee creëren we circa veertig parkeerplaatsen, op een strook van 800 meter.''

Camera's

De tijdelijke parkeerstrook, die in nauw overleg met Rijkswaterstaat en de Belgische overheden wordt aangelegd, zal worden voorzien van sanitair. De BOA's worden ook ingezet op en bij het nieuwe parkeerterrein, maakt de gemeente bekend. De nieuwe parking, die nog uitgebreid kan worden naar 230 plaatsen, krijgt een hek, camerabewaking, sanitair, een ruimte met was- en droogmachines en tv-kamer.

Met ook in de nachtelijke uren beveiliging. De bewaakte stalling gaat op 1 augustus open en moet een einde maken aan de golf ladingdiefstallen op Hazeldonk.

CDA

Het CDA in Breda trok met steun van de Kamerfractie herhaaldelijk aan de bel bij de provincie en in Den Haag over de 'erbarmelijke toestanden', de criminaliteit, het gebrek aan sanitair en de kampeertoestanden bij de vrachtwagen.

Woordvoerster Marie Cecile Roovers van Logistiek Centrum Hazeldonk/Meer (LCHM), waar 83 logistieke bedrijven bij zijn aangesloten, is blij dat er nu schot in zit: ,,Met de politieke steun is Hazeldonk hoger op de agenda gezet.'' De bewaakte parking wordt geëxploiteerd door All4Trucks die het parkeertarief van 20 euro, waar eerder sprake van was, verlaagt naar 14 euro per etmaal.