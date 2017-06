Breda wil duidelijke regels uit Den Haag voor vestiging geitenstallen

Dat zei De Beer donderdagavond in Nieuwsuur waar aandacht was voor de hoog opgelopen gemoederen in Bavel waar een agrarier een aanvraag heeft gedaan voor de vestiging van een geitenhouderij met bijna 2.700 geiten.

Stokje

De gemeente Breda zit met die aanvraag in haar maag. Weigeren kan op grond van het bestemmingsplan niet, terwijl veel dorpsbewoners willen dat de gemeente een stokje voor het plan steekt.

Staatssecretaris Van Dam stuurde onlangs de gemeenten een brief waarin hij zijn zorgen uitte over het mogelijke verband tussen geitenhouderij en het vaker vookomen van longontsteking in de directe omgeving. Dat bleek eerder uit onderzoek van het RIVM.