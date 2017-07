Breda verscherpt toezicht op evenementen

Hij wijst op het nieuwe geldende principe 'high trust, high penalty'. Ofwel: de gemeente geeft de organisatoren veel vertrouwen, maar als dat geschonden wordt, volgt een fikse sanctie.



Hoe de sanctie vormgegeven wordt, is veel politieke partijen niet duidelijk, zo gaven ze eerder deze week aan tijdens een commissievergadering. ,,Maar er is ook niet een eenduidige maatregel die we kunnen opleggen. Dat is voor een overtreding bij het ene evenement anders dan bij het andere'', zegt Adank daarover.



De gemeente maakt meer ruimte vrij in de handhaving tijdens evenementen. ,,We hebben de afgelopen jaren veel gezegd als het gaat om toezicht, maar zijn weinig nagekomen. Daar gaan we nu veel scherper op zitten.'' De aanpak moet uiteindelijk preventief werken. Als blijkt dat een organisator het goed doet, laat de gemeente de touwtjes iets meer vieren.