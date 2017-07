BREDA - Pandeigenaren op de Haagdijk en in de Wilhelminastraat in Breda bundelen de krachten om de uitstraling en veiligheid in 'hun' winkelstraat te bewaken. Camerabewaking staat hoog op de agenda.

In beide straten moet het komen tot een zogeheten Bedrijfs Investerings Zone (BIZ). Die zones bestaan al op bedrijfsterreinen, maar nog niet in de binnenstad. Winkeliersvoorzitters Gaston Creemers op de Haagdijk (51, kledingzaak Jean Bergé) en Coen Bastiaansen op de Wilhelminastraat (50, de Gastronoom) zijn de voortrekkers van de BIZ. Beiden runnen een familiezaak met een lange geschiedenis, in straten die totaal verschillend zijn van mekaar.

Veelzijdig

De Haagdijk is de meest multiculturele en veelzijdige winkelstraat van de stad (100 pandeigenaren). De Wilhelminastraat, ook wel de PC Hooftstraat van Breda genoemd, is de meest sjieke winkelstraat van de stad (40 pandeigenaren). Creemers heeft vrijwel alle pandeigenaren in beeld. ,,Uit een enquête blijkt dat 75 procent aangeeft mee te willen doen. Dat is heel positief. Daar kunnen we mee aan de slag.'' Dan gaat het wat hem betreft om vergroening, onderhoud van de panden, aanpak van de entrees (Markendaalseweg en Nieuwe Haagdijk) en veiligheid. ,,We kijken ook naar camera's, die staan hoog op de agenda.'' De Haagdijk is kwetsbaar voor afglijden, onlangs is nog alarm geslagen voor het de kop op steken van drugsoverlast.

Geen leegstand

Bastiaansen over de Wilhelminastraat: ,,Het gaat hartstikke goed, geen leegstand. Goeie energie. Maar dat moet wel zo blijven. Het stuit me tegen de borst dat ik de pandeigenaren niet ken. Daar wil ik verandering in brengen. Zodat we kunnen meekijken als er een nieuwe huurder komt. Is het een versterking voor de straat?'' Pandeigenaren die meedoen in de BIZ betalen jaarlijks 200 tot 300 euro contributie. Samen met gelden uit het Ondernemersfonds (voor huurders) en een bijdrage van gemeente is e een aardig budget, zegt Creemers. Bastiaansen: ,,Wij gaan ook voor camera's, zeker. 's Nachts rottigheid uithalen; hup gezicht goed in beeld, dan is het snel afgelopen.'' De gemeente kon nog niet reageren op de oprichting van de BIZ.