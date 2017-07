Breda Live barst vrijdag los met Marco Borsato en DI-RECT, nog paar kaartjes beschikbaar

Verder kun je vrijdag onder andere genieten van DI-RECT. Vorig jaar stond Marcel Veendendaal nog even op het Bredase podium voor een gastoptreden, maar dit jaar is de hele band weer van de partij.

Dubbel zoveel kaarten

Er zijn dubbel zoveel kaarten beschikbaar voor deze editie als voorgaande jaren en dat is maar goed ook. In 2015 was het festival in drie dagen uitverkocht en in 2016 in slechts drie uur. Dit jaar zijn alleen voor de vrijdag nog wat kaarten beschikbaar. Vrijdag worden 12.500 mensen verwacht en zaterdag zelfs 15.000.