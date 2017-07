Breda Drijft wil wereldrecord vestigen met 2600 rubberbootjes

,,Het moet gewoon lukken”, zegt Kim van Dongen van Breda Drijft, het evenement waarbij de ‘drijvers’ dobberen in de Bredase haven en de singels. Het wereldrecord werd vorig jaar neergezet in Utrecht, met 350 boten. ,,Met 2600 deelnemers denken we dat er ongeveer vijfhonderd bootjes in het water komen te liggen. We moeten over het record heen kunnen.”

Uitgenodigd

Voor een heuse recordpoging heb je natuurlijk een jury nodig: het Guinness Book of Records is uitgenodigd om bij het evenement aanwezig te zijn. Maar of zij erbij gaan zijn? ,,Uitnodigen moet eigenlijk een half jaar van tevoren: dat hebben wij pas deze week kunnen doen, omdat we eerst het aantal deelnemers moesten afwachten. Het wordt spannend.”

Het evenement is meer dan een beetje drijven op de Bredase wateren, stelt Van Dongen: ,,Het is een Bredaas feestje, dat enorm hard groeit. De eerste keer hadden we nog maar tweehonderd deelnemers. Vergelijk dat met dit jaar: het gaat snel.”

Innoveren

Maar: ,,We blijven innoveren. Wat drijven heb je na twee keer ook wel gezien als deelnemer. Daarom proberen we steeds meer met verrassingen te komen.”

De voorbereiding daarvoor is in volle gang. Zo komen er dit jaar drie podia met twee mainstages: één meer dan in voorgaande jaren. ,,Er doen steeds meer mensen mee, zo verdelen we de plekken waar mensen blijven hangen”, stelt Van Dongen.

Artiesten

Het festival is ook bezig met een aantal artiesten, maar daar wil Van Dongen nog niet teveel over zeggen. ,,Wat ik wel kan zeggen over de verrassingen: we kijken naar een drijvende rodeostier op het water, met een grote klok erbij zodat je kunt kijken hoe lang je het volhoudt.”

Het dobberfestijn Breda Drijft barst 23 juli vanaf 13:00 weer los in de Haven van Breda en wordt georganiseerd door Bootje Varen Breda. Eigen drank, scherpe voorwerpen en glas zijn niet toegestaan.