Breda blijft hopen op Vuelta

Breda blijft zich inspannen om de Vuelta in 2020 naar Nederland te krijgen. De stad neemt samen met de gemeente Utrecht en de provincies Noord-Brabant en Utrecht een extern bureau in de arm om het draagvlak voor het binnenhalen van de Ronde van Spanje in kaart te brengen.

Dat zegt de Bredase sportwethouder Paul de Beer. De kosten voor het inhuren van het bureau worden voor Breda geschat op maximaal ‘enkele tienduizenden euro’s.' ,,Afhankelijk van met welk bureau we in zee gaan want zover zijn we nog niet’’, aldus de D66-bestuurder.

Dat bureau krijgt de opdracht om voor het eind van het jaar exact in kaart te brengen wat de kosten zijn om de Vuelta naar Nederland te halen, hoe groot het draagvlak is (wat willen overheden en bedrijfsleven bijdragen) en wat de komst van de Spaanse ronde gaat opleveren.

Het naar Nederland halen van de Vuelta is al langer een droom van een aantal bestuurders. De stad Utrecht, dat eerder de Tour de France op bezoek had, kwam als eerste met het plan. Andere overheden haakten daar gretig op in. Ook Breda liet weten de wedstrijd graag naar West-Brabant te halen.

Maar nadat duidelijk werd dat het binnenhalen van de start van de Vuelta vermoedelijk een slordige 13 miljoen euro gaat kosten (bijna net zoveel als de Tourstart) zakte het enthousiasme met name in Utrecht wat in. Met het gezamenlijk inhuren van een extern bureau lijkt er nu toch weer een serieuze poging te worden ondernomen om het wielerevenement over drie jaar deze kant op te krijgen.

De partijen mikken erop de Vuelta drie dagen in Nederland te laten zijn. Met de start in Utrecht en ten minste één dag in Brabant. De Beer: ,,Dan kun je denken een etappe van Utrecht naar Breda met een lus door West-Brabant of een etappe Breda-Breda door onder andere West-Brabant.''