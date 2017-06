Brand Tulpenstraat Breda laait op: loods verloren

Aan de voorzijde in de Tulpenstraat was alleen maar rook te zien. Aan de achterzijde, bereikbaar via een poort in de Generaal Maczekstraat, zette de brandweer op een groot parkeerterrein een hoogwerker op. Daar was te zien dat de hele loods in de as was gelegd.



De politie sloot straten af voor verkeer. Rond 06.15 uur had de brandweer de brand onder controle en begon ze met het nablussen. Via garageboxen kon de brandweer bij het dak van de loods en daar werd het dak gesloopt om overal goed bij te kunnen.



Er vielen geen gewonden. De oorzaak van beide branden is onduidelijk.