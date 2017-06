Brand in appartement in Breda vermoedelijk aangestoken na huiselijk geweld

Fort Oranje sluit door aanhoudende criminaliteit en verloedering

9 juni ZUNDERT - De gemeente Zundert gaat de omstreden camping Fort Oranje in Rijsbergen sluiten. Als reden geeft burgemeester Leny Poppe-de Looff dat veel bewoners in een ‘schrijnende situatie’ verkeren en openbare orde in gevaar verkeert.​ Eigenaar Cees Engel zegt niet te zijn ingelicht over de voorgenomen sluiting.​