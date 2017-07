BREDA - Onvervalst boerenprotest vanmiddag op het gemeentehuis in Baarle-Nassau. Zij het de milde variant. Geen gierwagens, maar een symbolische sleuteloverdracht van de stal. Want wat de provincie allemaal van plan is, dat wordt een regelrechte ramp.

Voorzitter Jan Bruurs van de lokale ZLTO-afdeling heeft de troepen verzameld om wethouder Jan van Cranenbroek van het CDA (niet onbelangrijk) om hulp te vragen. Met een legertje van dertig veehouders en ondernemers in de agrarische sector neemt Bruurs het woord in de raadzaal na een hartelijke ontvangst door de wethouder. Gewapend met spandoek (dat boeren bij Brabant horen) volgen een paar indringende verhalen en slaken de agrariërs een noodkreet.

Ammoniak

De getallen: als Provinciale Staten besluiten de milieuregels niet in 2028 maar in 2022 aan te scherpen (ammoniak-uitstoot, mestproductie, fosfaten, sloop oude stallen) zullen volgens berekening van de ZLTO 540 veehouders over de kop gaan, met name in Midden- en Oost-Brabant. Van de 1.612 varkenshouderijen blijven er 874 over, en van de 2.400 melkveehouderijen 1.400. Althans, dat is het ZLTO-scenario. Dringende oproep dus aan de Staten, zoals vandaag ook elders in Brabant, om vrijdag anders te besluiten, met een beroep met name op de twijfelende collegepartij VVD en oppositiepartij CDA.

Bloedbad

Het vertrouwen is weg in de provincie, zegt Bruurs. ,,Er moet minder vee komen en daarom gaat men te keer als een vos in een kippenhok. Degene die iets van vossen en kippen kennen, weten dat dit geen goede combinatie is. Het wordt een bloedbad.'' Terwijl nergens in de wereld veiliger voedsel wordt geproduceerd dan in Nederland, voegt hij toe. Het is hard gegaan de afgelopen jaren in de agrarische sector, zegt hij: ,,Klopt. Maar nu worden we wel heel hard teruggeslagen.'' Dan volgen indringende verhalen van veehouders die de tenen samenknijpen. Zoals Jos Rijvers (62) die een familiebedrijf heeft met 120 jonge kalveren maar geen opvolging. ,,Wat moet ik ermee'', zegt hij over de milieueisen.

Kwart miljoen

Een investering in zijn bedrijf kost al rap een kwart miljoen. Verkopen wordt lastig en de deadline komt nu wel heel dichtbij. Luc Geerts (22) uit Ulicoten wil over een paar jaar het familiebedrijf overnemen, 200 koeien en 550 vleesvarkens. Er zijn voorbereidingen getroffen op weg naar 2028. Maar als de provincie de spelregels onderweg verandert, doemt nu opeens de vraag op of de zaak wel haalbaar is. Of het niet noodgedwongen stoppen wordt. En dat wringt enorm. ,,De eisen zijn onhaalbaar, stroken ook niet met de wetgeving. De techniek bestaat zelfs nog niet. Duurzame veeteelt is belangrijk, maar niet zo.'' Het is, zegt een veehouder, als een particulier die van energielabel C met zijn woning binnen een paar jaar naar A moet. Haalt de woningbezitter het niet, is hij het pand kwijt. ,,Moet je zien wat er dan gebeurt.''

Varkensbedrijf

Elly van Beek heeft een varkensbedrijf met 170 zeugen en 1500 vleesvarkens, heeft in 2012 investeringen gedaan voor ammoniak-reductie (luchtwasser) en meer, met een fikse lening, op weg naar 2028. ,,Maar met 2022 klopt ons investeringsplan niet meer. En zo zijn er honderden verhalen van mensen die op weg zijn naar een duurzaam bedrijf, maar de tijd niet krijgen.'' Lian Mathijssen heeft een kalverhouderij, familiebedrijf: ,,Asbest gesaneerd, zonneboiler voor de melkbereiding, zonnecollectoren, alles nu energieneutraal. Vloer gelegd, teveel aan mest voor groene energie. Alles klopt, apetrots.'' Maar een potje maken en sparen voor een luchtwasser (al snel een ton) zit er nu niet in: ,,Geef ons die tijd.''

Boodschap

Baarle draagt volgens wethouder Van Cranenbroek de sector een warm hart toe, ook in plannenmakerij. Zijn boodschap richting provincie: strengere milieueisen kan, maar geef de veehouders een kans. Met andere woorden: 2022 (waarbij in 2020 al de vergunningaanvragen de deur uit moeten) is niet fraai. ,,Ik zal dat overbrengen.'' Bruurs roept de leden op: ,,Kom naar het provinciehuis.''