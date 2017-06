Bob Bergkamp wint strijd om de macht bij CDA Breda

De oud-directeur van re-integratiebedrijf Fourstar en Arbeidsvoorziening stapte uit de politiek. De huidige fractievoorzitter Peter Elbertse (64) was in 2014 lijsttrekker en trok de partij naar zes zetels, waar er na vertrek van raadslid Basile Lemaire (Volkspartij) vijf van overbleven. Elbertse maakt er geen geheim van zich ook kandidaat te hebben gesteld. Wat hij van de voordracht van Bergkamp vindt: ,,Ik neem dit voor kennisgeving aan. Ik laat het hier even bij."



Voorzitter Tom Berendsen: ,,We dragen Bob voor als nieuwe lijsttrekker. Hij heeft een uitstekende indruk gemaakt in de procedure. Heel veel energie, concrete ideeën voor Breda, echt een CDA-geluid. Verder ga ik niet in op andere kandidaten of hoeveel er waren. De onderbouwing van de kandidatuur willen we op de ledenvergadering verder verduidelijken. Het is aan de leden de voordracht te wegen."



Raadslid Jeroen Bruijns (27), nieuw talent in de partij heeft zich niet kandidaat gesteld in verband met zijn studie bestuurskunde: ,,Ik ben nog jong zat, eerst een startersjob dan zien we verder." Over Bergkamp: ,,Een goede bestuurder, mijn steun heeft hij."



Leden komen nog aan het woord, maar het is vrijwel zeker dat oud-wethouder Bob Bergkamp het CDA Breda gaat leiden.