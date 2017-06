Moet doodrijder Nassim terug de gevangenis in? Rechtbank doet vanmiddag uitspraak

11:58 BREDA - Moet Elias A., die op Koningsdag 2016 de driejarige peuter Nassim doodreed in Breda, voor zes maanden terug de gevangenis in? Die uitspraak wordt donderdagmiddag om half 1 genomen door de rechtbank in Breda.