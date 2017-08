Bijna 900.000 euro kostende renovatie van Puzzelbad Terheijden begint in september 2018

TERHEIJDEN - De renovatie van het Puzzelbad in Terheijden begint in september 2018. Kosten: bijna negen ton. Energieneutrale maatregelen zijn daarbij nog niet inbegrepen. Mogelijk dat die duurzame investeringen over een periode van twintig terugverdiend kunnen worden.

Daarnaast is moet het Puzzelbad gaan concurreren met de Bredase zwembaden. Nu al heeft het bad behoorlijk wat gezinnen uit de Haagse Beemden en Hoge Vught op bezoek. Dat moeten er meer worden als het gedateerde bad in 2018 en 2019 een metamorfose ondergaat. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens een 'meedenkavond' over de toekomst van het bad, waar circa 25 man op af kwamen.

Beter benut

Het complex van 9000 m2 kan veel beter benut worden, ook in de winter. Buurman To the Max wil graag het veld achter hun gym bij hun activiteiten betrekken. Zaak is ook dat het een gezinsbad blijft vindt de stichting Vrienden van het Puzzelbad. ,,Jong en oud moet er kunnen blijven komen, ook als het kleine peuterbad verdwijnt", vindt stichtingsvoorzitter Rene Schokker. Mogelijk komt er een 'splashcenter' opperde wethouder Jan-Willem Stoop. Het peuterbadje is nu al niet meer in gebruik en ligt op een strook grond waar, als 'verdienmodel', woningen kunnen komen.

Parkeerplaats