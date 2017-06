De gemeente en de Veiligheidsregio geven antwoord op vragen van bewoners en burgemeester Leny Poppe- de Looff houdt een toespraak.

Zorgvraag

Tot op heden hebben zich meer dan 250 bewoners gemeld met een 'zorgvraag'. Dat zijn vragen over herhuisvesting en over problemen die bewoners hebben in het dagelijks leven. Er wonen gezinnen met kinderen. Sommige ouders vragen zich af waar ze naartoe moeten, hebben hulp nodig. "Specifieke aandacht", om met Louise Schneider van de Veiligheidsregio te spreken.

Schneider: "Deze problemen bestonden al, maar de vragen komen pas naar boven nu het beheer van de camping is overgenomen. We hebben beloofd dat we de vragen die er zijn beantwoorden en dat proberen we dus vanavond zo veel mogelijk te doen."

Quote De vragen om zorg bestonden al, maar komen nu pas naar boven. Louise Schneider, Veiligheidsregio

Op de camping is het nog onrustig. Schneider bevestigt het bestaan van geruchten over inbraken en brandblussers die allemaal verdwenen zouden zijn. Voorzichtig formulerend: "Dat is een kat en muisspel. Brandblussers die worden opgehangen verdwijnen weer. Maar het is zeker niet zo dat wíj die dingen weghalen om ze vervolgens niet meer terug te hangen."