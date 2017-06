Bewoners blijven sceptisch over plannen voor Baronielaan: nadenken over grotere bomen

De statige Baronielaan is volgens het stadsbestuur na 90 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. De inwoners van de straat vinden dit ook, maar stellen nog steeds vraagtekens bij het aantal bomen dat de gemeente wil kappen.

Ingelezen

Wethouder Boaz Adank probeert aan het begin van de informatieavond de toon positief te houden. Voor hem in de statige zaal van stadsvilla Merula zitten goed ingelezen bewoners die niet op hun mondjes zijn gevallen. Iets dat de wethouder ook is opgevallen, want hij zet laag in. ,,We moeten niet de illusie hebben dat we er vanavond uitkomen, maar hopelijk komen we een heel eind in de goede richting."

Even later schetst Elementmanager Anton Lips aan de hand van plaatjes hoe deze richting er volgens de gemeente uit moet zien: Met uitzondering van de vier bomen bij de rotonde moet de rest weg. Van de 43 bomen in de straat zijn er volgens hem namelijk 41 matig tot slecht aan toe. Het aantal bomen dat risicoloos herplant kan worden is welhaast nog kleiner.

De kritiek dat de gemeente de bomen wil kappen vanwege financiële motieven verwerpt Lips. ,,Als dat zo was dan zouden we hier alleen een laagje asfalt draaien en pas over 20 jaar terugkomen."

Wantrouwen

Toch heerst er veel wantrouwen bij de bewoners. Zo vindt bewoner Peter Onderlinden op dat de gemeente bomen te snel ziek verklaart. Ook vermoedt hij dat de gemeente het draagvlak voor gefiscaliseerd parkeren in de wijk wil vergroten door de parkeerdruk eerst te vergoten.

,,Het kan niet de bedoeling zijn dat je eerst de situatie verziekt om vervolgens met een maatregel te komen die je toch al wilde invoeren." De man denkt er zelfs aan om te verhuizen als er niet meer of betere parkeergelegenheden bijkomen. ,,Parkeerdrukte is ook onderdeel van leefbaarheid in een buurt."

Tijdens het vragenuurtje is de toon niet anders. Vooral de matige dikte van de nieuw te planten bomen zint de bewoners niet. Een vrouw in de zaal houdt een soepbord en een koffieschoteltje boven haar hoofd. Het eerste geeft de dikte van de boom aan die was beloofd, de tweede wat de gemeente werkelijk wil planten.