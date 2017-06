Bewoner Sixto radeloos: 'Waar moet ik naartoe?'

Als de rechter je een laatste kans geeft...

6:34 BREDA - De 22-jarige T.S. uit Breda krijgt eind oktober een goede kans van de rechtbank in zijn woonplaats, nadat hij politieagenten heeft geschopt. Geen gevangenisstraf, maar een taakstraf. Een week later slaat hij echter een groepje mannen in het gezicht in het uitgaansleven in Breda.