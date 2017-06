Beschonken bestuurder uit Breda slaat met auto over de kop op A58 bij Tilburg

Twee fietsers zwaargewond bij aanrijding in Breda, bestuurder bus rijdt door

11:46 BREDA - De politie is op zoek naar informatie over de aanrijding van twee fietsers door een bestelbus op de Hazeldonksestraat in Breda. Daarbij raakten de twee fietsers op 13 april zwaargewond, de bestuurder van de witte bus reed gewoon door.