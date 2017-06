Beekherstel, op stap in het Markdal: 'Kijk daar, de weidebeekjuffer. Prachtig'

BREDA/GALDER - De Mark is voor hydroloog Daniël Coenen (37) van waterschap Brabantse Delta een snoepwinkel. Ga je met Coenen op stap wordt het al snel een beeksafari. Verschijnt er een glimlach die niet meer weg gaat. ,,Kijk daar, de weidebeekjuffer. Prachtig.'', wijst hij op een libel die landt bij het stroompje.

Volledig scherm De weidebeekjuffer, gespot in de meander van de Mark in Galder. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Nou is de beekjuffer nog niet zo bijzonder. Maar als hier in Galder op de grens met Meersel-Dreef (B) aan de meander van de rivier plotseling een ware zwerm weg dwarrelt, leveren die blauwmetallic gevleugelde libellen wel even een adembenemend plaatje op.



De juffer houdt van stromend water, broedplaats voor de eitjes. Bewijs dat hier wel goed zit met de nieuwe natuur. ,,Wat hoor ik? De koekoek'', vult Jettie Rattink (66), voorzitter van de 'Vereniging Markdal duurzaam en vitaal' aan als we verder struinen door dit natuurparadijsje.

Stroomgebied

Op stap in het Markdal, vooruitblikken op de veranderingen die op til staan. Jaren is er gepraat over het stroomgebied van de Mark (of beter gezegd Boven Mark), dat zich uitstrekt van Galder tot aan de Duivelsbruglaan in de stad.

Volledig scherm Voorkeursalternatief Markdal De zeven kilometer lange rivier krijgt er liefst acht kilometer aan meanders bij, er komen brede rivierbeddingen en 105 hectare aan grond is aangekocht om om te vormen in bloemrijke graslanden, natte hooilanden en moerasbosjes.



Resultaat van overleg, van dromen over oorspronkelijke natuur. Met agrariërs zijn afspraken gemaakt over grondruil, grondtransacties, duurzame landbouw. Consensus is gezocht en gevonden. ,,We zijn niet alleen een vereniging voor herstel van natuur en water. We komen ook op voor de belangen van de agrariërs'', wil Rattink gezegd hebben.

Lapjes grond

Zo doet een grote kweker van aardbeienplanten mee, in Galder. Die gaat terug van 20 naar 15 hectare, legt een soort wadi's aan en schakelt over op natuurlijk waterbeheer. ,,Echt heel bijzonder hoe daar gewerkt wordt.'' Ook met particulieren die lapjes grond hebben tot in het Markdal is onderhandeld. Keukentafelgesprekken. Aan de Strijbeekseweg krijgt de vereniging de beschikking over een boerderij met land. Wat er in gaat komen? Iets met onderwijs, met innovatie in natuurbeheer en landbouw, is alles wat Rattink in dit stadium kwijt kan. Richting Breda is het Markdal tien jaar geleden al wat verbouwd, met meanders en een vispassage bij stuw Bieberg. Toen vooral ook om de stad te behoeden voor natte voeten. Waterretentie.

Beekherstel

Maar het kan dus nog mooier, met het beekherstel. De potentie is er, zegt Coenen. Hier bij de Mark in Galder is Natuurmonumenten vijftien jaar geleden al aan de slag gegaan. Met de meander is een eilandje ontstaan met bosgebiedje.

,,Daar kan niemand komen, de natuur heeft hier vrij spel'', zegt Coenen. ,,Soms zie je er een ree op. De meander stroomt met vijftien centimeter per seconde'', glundert hij. Want stroming is alles. Brasem, karper en blankvoorn overleven overal wel. Maar nu de riviergrondel, het bermpje, de kopvoorn en de winde nog. ,,De meander is ondiep, goed voor de plantengroei. De waterkroos is er al, voedsel voor de vis. De Mark in het midden is al snel drie meter diep, te donker voor vegetatie.''

Het is ruigte die herinnert aan de jaren zestig toen de Mark nog een kronkelende beek was. Komt de ruigte ook terug in het Markdal voorbij de snelweg (A27/A58), richting stad. Waar het beekdal veel opener en ruimer is? ,,Het is niet gezegd dat daar ook ruigte moet ontstaan. Het open landschap heeft ook z'n charme. Er zijn mensen die dat heel mooi vinden.''

Buitenbocht

Er is wat dat betreft nog veel te doen, zegt Rattink. Welke natuur komt waar? De meander slijpt de buitenbocht uit, een clubje bomen is weggeleden, omgekieperd en verspert de stroom. Perfect voor de ijsvogel: ,,Op zoek naar vis. Maar we moeten wel een doorgang houden voor ons bootje, en voor de kanovaarders.'' Ad Broeders (59) uit Oosterhout zit net een boterhammetje te peuzelen op een bankje en geniet bij de Markbrug van het wilde landschap. Hij werkt bij de fietsenzaak in Galder: ,,Iedereen kent de fietsroute langs de Mark. Ik kom hier altijd even lunchen. Over een half uur komt een collega, die wisselt me af.''