Bedrijfshallen Backer en Rueb Breda blijven staan: 'Missie geslaagd'

BREDA - De missie is geslaagd. Een belangrijk deel van de enorme bedrijfshallen van de vroegere machinefabriek Backer en Rueb aan de Speelhuislaan in wijk Belcrum in Breda blijft behouden. Architect Martien Kuipers en ondernemer Patrick Schrauwen zijn dolenthousiast.

,,Dit is fantastisch'', zegt Kuipers als we een kijkje nemen in nummer 175, twee hallen in één. Tachtig meter lang, vijftig meter breed. En hoog, heel hoog. Samen met nog een iets kleinere hal, ook met die karakteristieke sheddaken, bij de noordelijke rondweg (nr. 173), blijft dit complex behouden. Alleen de enorme hal waar tot op het laatst papierverwerker Van Puijfelik de papieropslag in had (ook nr. 173) gaat plat. ,,Die hal is in zo'n slechte staat, die valt niet meer te redden. Maar het is gelukt, de belangrijkste hallen blijven staan. Daar zijn we ontzettend gelukkig mee'', zegt Kuipers die samen met Schrauwen en andere Belcrummers keihard heeft geknokt voor behoud van het industrieel erfgoed.

Kanteling

,,Op een gegeven moment was er een kanteling, was er het geloof dat het kon. En toen ging het vrij snel. Zeker nu ook de economie mee zit.'' Schrauwen: ,,We hebben van iedereen steun gehad, uit culturele hoek, maar ook uit de politiek, geweldig.'' Het sloopwerk is inmiddels al begonnen. Althans, de eerste prille voorbereidingen. Verwijderen van de terreinverharding, funderingen, leidingen, ondergrondse kelders en straks ook asbest. ,,Het terrein wordt opgeruimd, met hekken veilig afgesloten en er worden bouwketen geplaatst'', meldt de gemeente richting bewoners. De vrachtauto’s van uitvoerder Stolwerk rijden van de Speelhuislaan via de Konijnenberg richting de Crogtdijk. Eind juli gaat dan de slopershamer in de grote hal.

Belcrumhaven

De gemeente en ontwikkelaar Amvest hebben elkaar op het Backer en Rueb-terrein gevonden in een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen. Gedacht wordt aan 300 woningen, veelal aan het water van de Belcrumhaven. De gemeente legt 250.000 euro bij voor behoud van de hallen, als impuls richting Amvest. Wethouder Alfred Arbouw (VVD) ziet in het Havenkwartier een 'uniek' gemengd stadsdeel ontstaan met attractiviteit en moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur. Aansluitend op de binnenstad. Wat er nu op korte termijn met die enorme hallen gaat gebeuren? Kuipers: ,,Er wordt eerst gedacht aan tijdelijke verhuur, voor de periode van vier, vijf jaar. We gaan ermee de boer op, in overleg met de gemeente en Amvest. Er zit zoveel creativiteit in de Belcrum, in de stad, er zijn zoveel mogelijkheden.''

Stek

Kuipers kijkt bijvoorbeeld naar de overkant waar Stek zit, aan de Veilingkade, broedplaats van kunstenaars en creatieve bedrijvigheid. Maar hij denkt ook aan Electron en Klavers Jansen met Podium Bloos, aan de Belcrumweg, en aan poppodium Mezz, de Nieuwe Veste, de Stilte, Breda Photo: ,,Allemaal partijen die input kunnen leveren.'' Er zitten al twee avonden in de pen om te presenteren en te brainstormen, donderdag 14 september en begin oktober. Locatie: het Belcrumhuis. Schrauwen: ,,Iedereen is welkom. We gaan ermee aan de slag.''

Volledig scherm Sloop- en aannemersbedrijf Stolwerk is begonnen op het Backer en Rueb-terrein, eerst gaan de verharding, de leidingen en het asbest eruit. © Palko Peeters

Volledig scherm De enorme hal van de vroegere papieropslag van Van Puijfelik, tot 2013, valt niet te behouden en wordt gesloopt. © Palko Peeters