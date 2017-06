Basisschool in Galder groeit zo hard dat het dorpshuis moet worden uitgebreid

Apart gebouw

In gebruik nemen

De uitbreiding is redelijk onverwachts aangezien het dorpshuis 3,5 jaar geleden in z'n geheel vernieuwd is. Volgens Goethals was toen de prognose dat het aantal kinderen in Galder niet zou stijgen, maar dat gebeurde toch. "We merken dat woningen snel verkocht worden waardoor het aantal kinderen is gestegen. Achteraf gezien was het beter om het meteen te doen."