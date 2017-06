Ballen vliegen in het rond tijdens Kids- en Teensday bij Breda Future

BREDA - De kinderdag bij tennisevenement Breda Future aan de Ruitersboslaan had veel animo. Honderden kinderen konden kennismaken met de sport tennis door middel van spelletjes.

"Laten we ballen over de heg gooien.” In het hoekje van de tennisbaan staan een aantal leerlingen met elkaar te fluisteren. Baldadig vliegt de ene bal na de andere richting de buurman van tennispark BLTV aan de Ruitersboslaan in Breda. Gelukkig worden de jongeren afgeleid door een van de vrijwilligers van de Kids- en Teensday tijdens het evenement Breda Future. Ze moeten weer aan de slag.

Volledig scherm Jacco Eltingh was ook van de partij. En als je met zo'n bekende speler een balletje kan slaan dan laat je die kans natuurlijk niet aan je voorbij gaan. © Cobine van der Louw

De kinderochtend is een daverend succes. Breda Actief heeft in samenwerking met Vitasports en Breda Future weer honderden kinderen kennis laten maken met tennis. "Dat is ons doel”, legt Joan Kuipers uit. Zij werkt als adviseur voor Breda Actief en is medeverantwoordelijk voor de 5e editie. Kuipers: "Breda Future heeft een mooi podium. Alles is hier aanwezig en op deze manier kunnen ook andere mensen kennis maken met tennis. Dit doen we altijd in samenwerking met verenigingen.”

Volledig scherm Breda Future 2017 kinderochtend. Jasper Jansen (10) uit Rijen. © Cobine Van Der Louw

Volledig scherm Breda Future 2017 kinderochtend. Yon Peeters (11) uit Breda. © Cobine Van Der Louw Volledig scherm Breda Future 2017 kinderochtend. Leerlingen van de Montessorischool Breda. © Cobine Van Der Louw

Tommie Withagen van Vitasports heeft acht behendigheidsspellen uitgezet. Withagen: "Bij het ene spel moeten ze ballen door gaten slaan en bij de ander juist weer een bal laten balanceren op een racket. Het zijn diverse spelletjes die met behendigheid te maken hebben. Zo kunnen ze relatief gemakkelijk kennismaken met tennis.”

Volledig scherm Breda Future 2017 kinderochtend. Angel-Lynn (10) uit Breda en Loes Freeke (11) uit Teteringen © Cobine Van Der Louw Jasper Jansen (10) uit Rijen vindt het een prima sportochtend. "Ik vind tennissen zelf niet zo leuk. Maar deze spelletjes wel. Zeker het drie-op-een-rijspel.” Ook Jasper heeft al wat ballen over de heg zien vliegen. "Alleen ons groepje heeft er al 5 overheen geslagen”, geeft Jasper toe. "Per ongeluk natuurlijk”, voegt groepslid Yon Peeters (11) uit Breda toe.

Volledig scherm Breda Future 2017 kinderochtend. Tjeu Anssens (12) Teteringen. © Cobine Van Der Louw Angel-Lynn (10) uit Breda en Loes Freeke (11) uit Teteringen proberen het record te verbeteren van zo vaak mogelijk een bal vangen met twee tennisrackets. Ze komen uiteindelijk op 56 keer. Iets dat met een harde high five wordt bezegeld. Helaas voor ze wordt slechts tien minuten later hun record verbroken. Tjeu Anssens (12) uit Teteringen wist dit namelijk 183 keer te volbrengen.

Wouter Nooijen van Vitassports roept aan het einde alle kinderen van de bij elkaar voor een groepsfoto. Hij denkt dat er ondertussen wel tachtig tennisballen kwijt zijn. Straks maar even de buurman bellen om te vragen of hij wat ballen wil teruggooien.”

Volledig scherm Breda Future 2017 kinderochtend. Leerlingen van de Montessorischool Breda. © Cobine Van Der Louw

In de middag was het een vrije inloop voor jongeren. Zij konden ook gratis de diverse spellen beoefenen. Verder werd er een workshop gegeven door niemand minder dan Jacco Eltingh, voormalig internationale proftennisser. Deze werd goed ontvangen door de jongeren. Felice Bals van Breda Future: ,,We mochten deze dag ruim 300 kinderen ontvangen. De sfeer zat er dus goed in.”