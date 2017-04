Backer & Rueb Breda: 300 woningen

Gelegen tussen de Belcrumhaven en de Speelhuislaan is in de ogen van wethouder Alfred Arbouw (VVD) sprake van een 'uniek woongebied'. Lofts, atelierwoningen, bootje voor de deur, leisure en zelfs wonen in de hallen, de bespiegelingen kwamen voorbij. Voorop staat de Bredase look and feel. De projectleiders zien niets in het nabootsen van het Java-eiland in Amsterdam met blokken appartementen. Dat vooral niet. De snelheid zit er goed in, zo werd duidelijk. In mei moet er een akkoord zijn, voor de zomer een gebiedsvisie. De invulling van de locatie kan dan misschien al in 2018 beginnen.