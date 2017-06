Baarle: wethouder zoekt oplossing voor voetbalvereniging Gloria-UC

BAARLE-NASSAU - Wethouder Jan van Cranenbroek (CDA) van Baarle-Nassau zoekt een uitweg voor de financiële problemen bij voetbalclub Gloria-UC. De club, vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen Gloria-UC in Baarle en SVU in Ulicoten, kampt met een tekort van naar verluidt 80.000 tot 90.000 euro.

In mei heeft de club in een ingelaste vergadering de leden geïnformeerd over de problemen. Intussen is er nauw overleg gaande met de wethouder, zo werd gisteravond duidelijk in de raadsvergadering.