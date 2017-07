Auto's botsen op A16 bij Hazeldonk

Intersport Brejaart stopt ermee

13:33 BREDA - Intersport Brejaart, een begrip in Breda, stopt ermee. Na ruim zestig jaar gaat de deur van het familiebedrijf in de Veemarktstraat definitief dicht. De exacte sluitingsdatum is niet bekend, momenteel houdt de sportzaak opheffingsuitverkoop.