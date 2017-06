Auto op zijn kant na eenzijdig ongeval in de Zandoogjes in Breda

Afvalinzameling in Baarle op de schop

16:50 BAARLE-NASSAU - De afvalinzameling voor huishoudens gaat ook in Baarle-Nassau op de schop. Waar andere gemeenten in de regio die stap al hebben gezet, gaat er nu ook het nodige veranderen in de grensgemeente. In september worden de inwoners geïnformeerd per brief.