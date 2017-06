Auto op zijn kant bij Galder, bestuurder gevlogen

Freerunpark geopend in Baarle-Nassau

25 juni BAARLE-NASSAU - Zondag werd in de Dasseburcht in Baarle-Nassau het Aquila Freerunpark geopend door wethouder Jan Vermeer. Het park is er gekomen op initiatief van freerun-groep Aquila en bestaat uit tractorbanden, betonnen rioleringsbuizen en andersoortige hindernissen.