Anneke Bodar van sigarenspeciaalzaak De Compagnie in Breda overleden

Zware mishandeling en ontvoering Breda: derde verdachte opgepakt

14:07 BREDA - De politie heeft een 34-jarig Rotterdams No Surrender lid in de gevangenis in Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de ontvoering en zware mishandeling van een mede clublid. De Rotterdammer zit op dit moment al vast voor een zware mishandeling.