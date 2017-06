Als je plots naast criminelen woont...: 'Voor hetzelfde geld vergissen die criminelen zich'

CHAAM - Consternatie in Chaam. Een lijk op de oprit van Roemeens huurders . En dat middenin het dorp. En niemand kent die mensen. ,,Voor hetzelfde geld vergissen die criminelen zich in de voordeur."

De schrik zit er wel in, daar aan de Bredaseweg. Op nummer 35, waar dinsdagochtend een nog onbekend lijk voor de voordeur wordt gevonden, vestigden zich vorig jaar nieuwe huurders. Een Roemeens gezin: man, vrouw, dochtertje van acht en nog een meisje, pas geboren. Bogdan M., Bianca, Alexandra en Julia. Lange tijd denkt de omgeving er niks van. Er wonen al jarenlang buitenlanders in het pandje van de Chaamse eigenaar. Een huisje in een blok van vier. Het is er een komen en gaan. Achterin de tuin heeft zelfs een caravan gestaan waarin soms wel acht Roemenen werden geteld.

Onwetend

Maar de laatste tijd werd het wel wat vervelend in en rond nummer 35, merkte Chaam (4.100 inwoners). Zoals een bejaarde overbuurvrouw zegt die elke nacht rond half vier moet plassen: ,,Vaak auto's, drukte en gedoe. Er is al eens een inval door de politie geweest. Maar waarom? Het is soms beter dat je dom en onwetend blijft."

Buurtbewoners schrikken als BN DeStem ze met die verhalen confronteert. Als ze horen dat zelfs de huisbaas van het gezin spreekt van Roemeense maffia. De tengere huisbaas erkent dat hij eerder en strenger had moeten optreden, maar zegt ook dat hij tegen Bogdan en zijn 'kornuiten' niet opgewassen is. ,,Ze proberen je in hun macht te krijgen. Lachen je gewoon uit, zijn werkelijk nergens bang van. En let op hè: nu is het bij mij, maar je gaat dit soort verhalen vaker horen. Wat denk je van de mensen die nu bij Fort Oranje vandaan gaan komen en die van andere campings in de regio? Dan moeten die criminelen toch een andere plek vinden. Komen die toch ook in dorpen terecht."

'Daar vraag je als buren niet om'

Een buurvrouw is er stil van. Had gewoon een Roemeens gezinnetje voor ogen. Met een man die hard werkt, een vrolijke vrouw die nog regelmatig haar moeder ver weg bezoekt en dat lieve, blonde meisje dat zo goed voor haar kleine zusje zorgt. ,,Dit zijn andere verhalen. Daar vraag je als buren niet om. Gelukkig zijn die meisjes nu met de kinderbescherming mee."

Ondertussen weten de bewoners van de Bredaseweg een dag later nog steeds niet wat precies is voorgevallen. Een lijk. Van wie? Wie is de dader? Bogdan of een van zijn Roemeense vrienden? Of zijn ze onschuldig? Wat gebeurt er met Bianca, Alexandria en Julia? De huiseigenaar hoopt dat hij ze niet meer terug hoeft te nemen. Zegt een buurvrouw: ,,Och, die arme kinderen... Maar eigenlijk hopen wij dat nu ook."

