Agressieve man gearresteerd nadat hij zichzelf had opgesloten bij vreemden in Breda

Haal- en brengpunt bibliotheek in Prinsenbeek geopend

12:32 PRINSENBEEK-Vrijwilligersbibliotheek Boekendonck in Hagedonk in Prinsenbeek is sinds 1 juli in gebruik als haal- en brengpunt van Bibliotheek Breda. Zaterdagochtend was de feestelijke opening.