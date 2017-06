Afvalinzameling in Baarle op de schop

BAARLE-NASSAU - De afvalinzameling voor huishoudens gaat ook in Baarle-Nassau op de schop. Waar andere gemeenten in de regio die stap al hebben gezet, gaat er nu ook het nodige veranderen in de grensgemeente. In september worden de inwoners geïnformeerd per brief.

De gemeenteraad heeft in mei besloten het afval in 2018 anders in te zamelen, voor meer hergebruik. De bedoeling is dat alle huishoudens in Baarle net zoals nu drie containers blijven gebruiken. Eén container voor gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval), één voor papier en één voor pmd-afval (plastic, metaal en drankkartons).

De huidige container voor restafval wordt de container voor pdm-afval. De containers worden opgehaald, het restafval moet zelf naar een ondergrondse container worden gebracht. Die ondergrondse containers komen op maximaal 300 meter loopafstand en zijn dag en nacht beschikbaar.

Wennen

Dat zal, aldus de gemeente, even wennen zijn: ,,Maar bij goed scheiden van het afval blijft er gemiddeld per week één vuilniszak aan restafval over.'' Wethouder Jan Vermeer (VPB): ,,Afval is een grondstof. Door goed scheiden draag je bij aan meer hergebruik. Als je het goed doet, houd je bijna geen restafval over.'' In de nieuwe situatie betaalt elk huishouden jaarlijks een vast basistarief en daarnaast een bedrag voor elke zak restafval die de ondergrondse container in gaat.