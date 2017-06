Advocaat: OM brengt veiligheid drugsslachtoffer in gevaar door lekken adres

BREDA - De veiligheid van een slachtoffer van drugscriminelen zou in gevaar gebracht zijn, door het Openbaar Ministerie. Dat heeft per ongeluk zijn adres gelekt.

Het Openbaar Ministerie in Breda gaat gevaarlijk om met de veiligheid van bedreigde slachtoffers en getuigen in beschermingsprogramma's. Die kritiek komt van de Bredase advocaat mr. Peter Schouten.

Hij staat een West-Brabander bij die zou zijn gegijzeld door drugscriminelen. Door een fout van justitie hoorden advocaten van alle verdachten volgens de raadsman onlangs op welk geheim adres zijn cliënt nu woont.

Het 32-jarige slachtoffer werd vorig jaar september naar zijn zeggen urenlang vastgehouden en gemarteld door een bende hennepcriminelen. Ze dreigden onder meer zijn vinger af te knippen als hij niet meewerkte. Dat gebeurde in een loods aan de Rudonk in Breda.

Toen het doodsbange slachtoffer drie dagen later aangifte deed, arresteerde de politie dezelfde avond nog zeven verdachten. Zijn cliënt werd volgens Schouten onder gewapende politie-escorte naar een veilig en geheim nieuw woonadres gebracht: ,,Hij heeft politiebescherming en heeft daartoe een overeenkomst getekend.''

Veiligheid

Over de mate van bescherming wil de raadsman geen details bekendmaken: ,,Juist omwille van de veiligheid natuurlijk. Wie schetste mijn verbazing toen de rechter-commissaris in een verhoor van mijn cliënt door de advocaten van de verdachten diens geheime adres noemde. Onvoorstelbaar! De rechter trof echter geen blaam, zo bleek. Het was de officier die haar niet had laten weten dat mijn cliënt in een beschermingsprogramma zit.''

Schouten en zijn cliënt zijn 'op zijn zachtst gezegd niet blij' met de houding van het Openbaar Ministerie. Zij bezinnen zich op stappen. ,,Temeer omdat advocaten mijn cliënt nu afschilderen als een criminele informant van de politie. Daar klopt niks van. Het is een belachelijk indianenverhaal. Hij werkt als beveiliger, heeft geen strafblad en is is alleen slachtoffer. Maar hij loopt nu nog meer gevaar, want op verklikkers hebben ze het niet zo in het milieu.''

Het slachtoffer zegt zich door de gebeurtenissen 'bij vlagen erg onveilig te voelen'. ,,Ik kijk voortdurend in mijn spiegels en rij regelmatig een extra rondje over een rotonde. Ik denk dat ze nog steeds op zoek zijn naar me.'' Alle verdachten in de strafzaak verblijven op vrije voeten in afwachting van hun definitieve berechting.

Het Openbaar Ministerie in Breda herkent zich desgevraagd niet in de kritiek. Het zegt er gezien de aard van de zaak niet inhoudelijk op te kunnen reageren.