Aanhouding komt niet uit, Bredanaar met pistool scheurt met 200 km per uur weg

De politie kreeg de man al op de A17 bij de Moerdijkbrug in de smiezen. Hij reed daar 160 en knalde vlak achter de politieauto langs naar de A16. Daar nam hij de afslag naar de A59 richting Terheijden. De politie maande de hardrijder tot stoppen. ,,Nee, ik wil niet hier stoppen'', zei W. toen de agenten naast hem stonden in de auto. ,,Rij even mee naar m'n moeder in Terheijden, da's hier niet ver vandaan.'' En prompt gaf W. weer gas. Met snelheden tot 200 kilometer per uur reed hij over de Waterbergse Baan richting Terheijden. Hij kwam er echter niet, want verloor de macht over het stuur en zijn bewustzijn toen hij tegen een verkeersportaal aan knalde.