76 woningen in Geeren-Zuid gaan van het gasnet af

Het 'opschalen' past in de duurzaamheidsslag die AlleeWonen de komende jaren wil maken. In de flat Moerwijkzicht in Hoge Vucht krijgen momenteel 241 woningen grootschalig onderhoud. Ook die worden afgesloten van het gas, krijgen betere gevelisolatie, beter glas en een betere kierafdichting. ,,Op deze manier hebben we 350 woningen in één keer verduurzaamd'', zegt corporatiebestuurder Tonny van de Ven. ,,In 2021 tot 2025 moet ons gemiddelde woninglabel B zijn, in 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Daar werken we hard naartoe.''