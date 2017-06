50 jaar na de windhoos in Chaam: Het was een mooie zomerse dag...

Als ventje van zes jaar werd Peet van Ettekoven door een zware windhoos bij camping Klein Paradijs in Chaam opgetild en driehonderd meter weggeslingerd. ,,Mijn ouders hingen plotseling aan tentstokken." Peet's oom Chris overleefde het niet.

Zeven doden

Kleine Peet belandde in ziekenhuis De Klokkenberg met een zware hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en ellepijp. Het weerspook van toen hield in de vooravond ook huis in het Gelderse Tricht en eiste in totaal zeven levens in Nederland. Tientallen mensen raakten licht tot zwaar gewond; meer dan honderd woningen gingen verloren.

Quote Het hart van oom Chris begaf het. Waarschijnlijk van de emoties door het onverwachte natuurgeweld De paar seconden dat Peet van Ettekoven getuige was, bezorgen hem tot op de dag van vandaag hevig hartzeer. ,,Wij waren vanuit Katwijk naar Chaam gereisd om op Camping Klein Paradijs de verjaardag van oom Chris te vieren. Het was een mooie zomerse dag. Ik was er met mijn ouders, twee broers en twee zussen. We speelden naar hartenlust en kregen ijs tegen de warmte." Uitgerekend de jarige oom Chris overleefde de windhoos niet. Samen met de Rotterdamse mevrouw Pillard en vijf inwoners van Tricht behoorde hij tot de zeven overleden slachtoffers. ,,Het hart van oom Chris begaf het. Waarschijnlijk van de emoties door het onverwachte natuurgeweld." Hoe bizar: ,,In Azië had hij eerder een orkaan meegemaakt en overleefd."

Film

De herinneringen van Van Ettekoven aan de gebeurtenissen van die tragische 25 juni 1967 spelen zich af als een film. ,,Het was aan het eind van de dag. Sommigen uit de Randstad vertrokken al van de camping toen het weer omsloeg. Dan waren ze de drukte voor op de Moerdijk."

Hoe het meteorologisch die dag zo mis kon gaan, valt te reconstrueren uit berichtgeving over het weer in die dagen. De week vooraf is het in West-Europa rustig zomer. Ten zuidwesten van Ierland ontwikkelt zich een depressie waardoor het luchtdrukverschil op het vasteland toeneemt en er zeer warme, droge lucht naar ons land stroomt. In een sterke straalstroom komen zaterdagavond 24 juni boven het noorden van Frankrijk tornado's tot ontwikkeling in onweersbuien. Er vallen acht doden.

Zondag de 25e stijgt het kwik in Nederland tot boven de 25 graden. Zondagmiddag rond drie uur vallen bij de Frans-Belgische grens hagelstenen zo groot als tennisballen. Er komen windstoten voor tot 89 kilometer per uur. Bij Oostmalle vormt zich een tornado, of windhoos. Een deel van de bebouwing in het dorp, meer dan 110 huizen, wordt goeddeels verwoest. Er vallen bijna 100 gewonden.

De lucht in gezogen

Quote Mijn ouders hingen plotseling aan tentstokken. Een waanzinnig beeld. Verder weet ik niets Vastgesteld is dat om drie minuten voor half vijf een tweede windhoos ontstaat bij Ulicoten die over een bosrijk gebied richting Chaam en Gilze scheert. Nog geen zeven minuten later wordt camping Klein Paradijs bereikt waar caravans, tenten en auto's als veertjes worden opgetild om tientallen meter verder keihard te worden neergekwakt. Dat moet ook het moment zijn geweest waarop Peet van Ettekoven de lucht in werd gezogen. Wat herinnert hij zich van dat moment?" Ik zat rustig met autootjes te spelen. Mijn ouders hingen plotseling aan tentstokken. Een waanzinnig beeld. Verder weet ik niets."

Jan van Ettekoven, de inmiddels overleden broer van Peet, was destijds 12 jaar. Hij redde de twee (adoptie-)kinderen van de campingbeheerder van Klein Paradijs toen de storm opkwam. De kleintjes zaten in een box in de kantine. Jan schatte het gevaar goed in, haalde de kinderen eruit en zocht met hen dekking onder de bar. De kantine begaf het onder het natuurgeweld, de kinderen bleven ongedeerd.

Een paar dagen na het weerdrama wordt Peet wakker in het ziekenhuis. ,,Mijn moeder was opgenomen in het Clara in Rotterdam. Daar ben ik na ongeveer een week ook naartoe gebracht."

Communicatie

Dat het noodweer van 25 juni 1967 zoveel mensen weerloos kon verrassen, is volgens freelance journalist en hobbymatig stormvolger Michel Brands uit De Bilt te wijten aan het ontbreken destijds van goede communicatiemiddelen. ,,Een mobiele telefoon was er toen nog lang niet, evenals internet."

Code rood of geel werd niet zo vaak gegeven. Toenmalig weerman Joop den Tonkelaar waarschuwde 's morgens vroeg, vanwege de tornado's een dag eerder in Frankrijk, op de radio wel voor kans op windhozen, maar hij werd door de leiding van het KNMI teruggefloten. ,,Het weerbericht werd veranderd in 'kans op zware windstoten'. Ze wilden geen paniek veroorzaken...".