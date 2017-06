40 jaar Haagse Beemden: 'Een wijk om trots op te worden'

Vandaar dat ook de enthousiaste Koplopers de handen uit de mouwen staken. Vorig jaar organiseerden ze het eerste wijkfestival, dit jaar volgt de tweede, vertelt Joost Barendrecht van de Koplopers, die op de Overkroeten woont.



,,We kampen met een slecht imago. Er is hier weinig te doen. Er is een grote behoefte aan meer gezelligheid en er is relatief weinig horeca. Contact, sociale samenhang, dat moeten we bevorderen. Met het wijkfestival willen we daar de schouders onder zetten." Dit jaar focussen de Koplopers vooral op de toekomst.



Tijdens twee bijeenkomsten hebben ze met inwoners gesproken over de wijk. Liefde voor het groen en de rust van de wijk. Maar er zijn ook zaken waarmee ze aan de slag moeten: ,,Openbaar vervoer, dichtslibbende wegen, de ontoegankelijke groene ruimte, het tekort aan seniorenwoningen, de verbondenheid onderling: het zijn punten waar we aan moeten werken", vertelt Barendrecht. Ze gaan aan het werk. ,,Het thuisgevoel is er, maar er is weinig wij-gevoel. We moeten trots worden op de Haagse Beemden."