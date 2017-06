18-jarige drugsbezitter zonder rijbewijs opgepakt na achtervolging in Breda

De bestuurder had bij het ongeval is de Boschstraat wel poolshoogte genomen maar was daarna weggereden zonder zijn gegevens achter te laten.

De man reed in een huurauto, maar was niet in het bezit van een rijbewijs. Verder had hij ruim 1.000 euro in zijn bezit en 9 ponypacks met drugs. De man is aangehouden en alle zaken zijn in beslag genomen.