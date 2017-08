115 keer 50 jaar op Saradag in Rijsbergen

Glimlach van Breda swingt, maar verlangen naar De Traan blijft

26 augustus BREDA - Dit jaar is er voor het eerst in 15 zomers geen Tranen van Van Cooth op het Van Coothplein. De organisatie van het smartlappenfestijn neemt een sabbatical om zich te bezinnen over een nieuwe vorm van het evenement. Als alternatief organiseerde Freek Haverman De Glimlach van Breda in het Ginneken.