10 pakkende foto's van Tijn in Breda

Man die hond doodstak in hoger beroep vrijgesproken

6 juli WAGENBERG - De 25-jarige man uit Made die begin 2016 een Duitse herder doodstak op de Wagenbergse Put is in hoger beroep vrijgesproken door het gerechtshof in Den Bosch. De rechter in Breda had de man eerder veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur.