Zwaargewonde (55) bij politie-achtervolging in Tilburg, vluchtende bestuurder spoorloos

Boer Jos zwaar gedupeerd door geitenstop: mil­joe­nen­in­ves­te­ring voor niks?

23 augustus WOUDRICHEM - Jos Verweij zag het helemaal voor zich: een geitenboerderij 'zoals het anno 2017 zou moeten'. Biologisch, toegankelijk. Toen was daar de geitenstop van de provincie. ,,Als ik vijf kilometer naar het noorden iets had gekocht, was er niets aan de hand."