Zonkracht boven de 8: zo kun je je wapenen tegen de hitte

Zorg ervoor dat je genoeg drinkt, ook als je geen dorst hebt. Je lichaam heeft vocht namelijk nodig om te koelen. Je drinkt te weinig als je minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat je ongemerkt veel vocht verliest door zweten. Wat helpt: matig het gebruik van alcohol. Koffie is ook vocht, maar sportdrank of water is beter. Daar zit een klein beetje suiker en zout in, dat kan je warme, zwetende lijf goed gebruiken.