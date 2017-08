Zeer grote brand op industrieterrein Ekkersrijt in Son

83-jarige man overleden aan verwondingen na beknelling in Oisterwijkse parkeergarage

29 augustus OISTERWIJK - De 83-jarige man die dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeluk in een parkeergarage in Oisterwijk, is later op de dag aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie Tilburg dinsdagavond bekendgemaakt.